‘PKK, Şengal Anlaşması’na rağmen bölgeyi terk etmeyi reddediyor’

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Sinun Nahiyesi Yöneticisi Naif Seydo, Şengal Anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Şengal Anlaşması’nın maddelerinden biri de PKK’nin Şengal’i terk etmesiydi” diyen Seydo, “Anlaşma üzerinden üç ay geçmesine rağmen maddeler hala uygulanmadı ve PKK kentten ayrılmayacağını açıkça ifade ediyor. Bu da PKK’nin, kararları tanımadığını gösteriyor. Irak ordusu PKK’nin Şengal’den çekilmesi için birçok kez süre tanıdı ama PKK hala buradan çıkmadı ve sahada da hiçbir şey değişmedi” ifadelerini kullandı.

Şengal, Şengal Dağı ve Xanesor’da PKK üslerinin bulunduğunu ifade eden Seydo, “PKK barikatlar kurarak halkı kontrol ediyor. Irak ordusu bölgedeki gücün federal polisin kontrolüne geçmesi çağrısında bulunuyor ama PKK burayı terk etmeyi reddediyor” dedi.

Bu arada Irak ordusu yetkilileri ile PKK yöneticileri arasında geçtiğimiz hafta görüşme gerçekleştiğini dile getiren Seydo, “Irak ordusu PKK’nin Şengal’den ayrılması için 7 günlük süre tanıdı ve bu süre bugün sona eriyor” diye konuştu.

Bölgede çatışma çıkmasını istemediklerini ve olası çatışmalardan sivillerin zarar göreceğini vurgulayan Seydo, “PKK’nin varlığı Türkiye’nin tehditlerinin temel nedenidir” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri 9 Ekim 2020’de Şengal Anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmanın uygulanmasıyla kentteki durumun normale dönmesi bekleniyordu ancak şimdiye kadar anlaşmanın maddeleri hayata geçirilemedi.

Anlaşmaya göre, silahlı grupların kentten çıkarılması, göçzedelerin evlerine dönmesi, ilçeye yeni bir yönetimin seçilmesi ve yerel güvenlik gücünün kurulması öngörülüyor.