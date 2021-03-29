Covid-19: İtalya ve İngiltere’de son durum

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İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 156 bin 692 testte 12 bin 916 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 544 bin 957'ye ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 565 bin 993'e geriledi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 3 bin 721 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 417 artarak, 108 bin 350'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 725 artışla 2 milyon 870 bin 614'e ulaştı.

Bu arada, İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu'ndan (FNOMCEO) yapılan açıklamaya göre, salgında hayatını kaybeden doktor sayısı 344'ü buldu.

Diğer yandan, Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 9 milyon 499 bin 293 oldu. Aşılananların 2 milyon 996 bin 933'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İNGİLTERE’DE SON DURUM

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 65 yaş üstündekilerin yüzde 95'ine Covid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) milyonlarca kişiye 12 haftalık doz aralığına uygun olarak ikinci doz aşıyı uygulamak için hazırlıklarını yaptığı kaydedilen açıklamada, 8 Aralık 2020-27 Mart 2021 arasında 30 milyon 151 bin 287 kişiye aşının ilk dozunun yapıldığı ve bunun yetişkin nüfusun yüzde 57'sine denk geldiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, aşının ikinci dozunu yaptıranların sayısının 3 milyon 527 bin 487'ye yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 50 yaşın üstündekilere ve klinik olarak savunmasız olanlara ilk aşılarının 15 Nisan'a kadar yapılacağının aktarıldığı açıklamada, tüm yetişkinlere temmuzun sonuna kadar ilk doz aşının yapılması hedefinde ilerlendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık'ta 30 milyondan fazla kişinin aşılanmasının kendisini heyecanlandırdığını kaydetti.

Dün 650 bin kişinin aşılandığını belirten Hancock, salgından çıkışın tek yolunun aşı olduğunu ve aşının hayat kurtardığını sözlerine ekledi.

ÜLKEDE COVID-19 KAYNAKLI CAN KAYBI AZALIYOR

Öte yandan, ülkede Covid-19 kaynaklı ölü sayıları düşmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 126 bin 592'ye yükseldi. Böylece bir önceki haftaya göre Covid-19 kaynaklı ölü sayısında yüzde 31,7 azalma kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 862 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 333 bin 42'ye yükseldi.

Hastanede tedaviye alınların sayısı da geçen haftaya göre yüzde 20,8 azalarak günlük 343 oldu.

Ülkede 4 bin 563 kişinin hastanede tedavisi sürüyor, bunlardan 615'i yoğun bakımda bulunuyor.

Avrupa'da üçüncü dalganın konuşulduğu bir dönemde İngiltere'de vakalar ve buna bağlı can kayıplarının azalmasında 5 Ocak'ta ilan edilen üçüncü karantina ve hızlı aşılama kampanyasının etkili olduğu belirtiliyor.