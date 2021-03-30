PYNK: Başarı sağlanana kadar Kürt diyaloğu devam edecek

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Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) arasındaki Kürt diyaloğunun yeniden başlaması gerektiği söylemişti.

Bunun üzerine bir açıklama yapan PYNK, başarı sağlanana kadar Kürt diyaloğunu sürdüreceklerini belirtti.

“Kürt diyaloğunun Kuzey ve Doğu Suriye’de istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynadığı” belirtilen açıklamada, “Bundan dolayı diyalog tüm Suriye krizine siyasi bir çözüm için başlangıç noktasıdır ve ulusal diyaloğa doğru ilk adımdır” denildi.

Açıklamada, bazı engellemelere rağmen ENKS ile PYNK arasında iyi adımların atıldığı ve bazı konularda anlaşma sağlandığı belirtildi.

PYNK açıklamasının devamında, Kürt halkının meşru davasını uluslararası toplumda savunmak adına siyasi ve kapsamlı bir Kürt Yüksek Konseyi’nin kurulması için geniş kapsamlı bir müzakerenin başarılı olmasına az zaman kaldığı ifade edildi.

PYNK ayrıca, bütün Kürt parti ve güçlerini Rojava’daki Kürt diyaloğuna destek vermeye çağırdı.

DSG Genel Komutanı Abdi önceki gün verdiği demeçte, ENKS ile PYNK arasındaki sorunların çözümü için Duhok Anlaşması’na işaret etmiş, “Tarafların birbirini suçlayan açıklamaları olumsuz bir atmosfer yarattı. Özellikle sorun edilen Peşmergelerin askeri konumu daha önce de belirtildiği gibi Duhok Anlaşması çerçevesinde çözülebilir” demişti.