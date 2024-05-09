Kayıp turist dere yatağında ölü olarak bulundu

HABER MERKEZİ

Bir grup turistle geldiği Pamukkale'de kaybolan yabancı turist, dere yatağında ölü olarak bulundu.

Pamukkale ve Hierapolis Antik Kentini görmek için bir grup turist ile birlikte Denizli’ye gelen Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz (73), dün öğle saatlerinde Kleopatra Antik Havuzunda yüzdükten sonra kendisinden haber alınamadı.

Denizli İl Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı kamera incelemesinde en son Hierapolis Antik Kentindeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turisti arama çalışmalarına günün erken saatlerinde başlandı.

Karadan ekipler ve havadan ise drone ile aranan Latacz, jandarma komandolar tarafından Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru yakınında dere yatağına ölü olarak bulundu.

Yaşlı turistin uçurumdan düşerek öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.