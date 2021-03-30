Van Gölü’nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği “Dünya Turnuvası” adlı online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eleyerek yarı finale kaldı.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Yarışmada 2016 yılında Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü fotoğrafı, 'huzur' kategorisinde birinci olarak yarı finale kaldı. Bugün başlayacak yarı final oylaması, 5 Nisan'da sona erecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Astrofizikçi Dr. Selçuk Topal, fotoğrafın birinci olacağına dair hislerinin olduğunu dile getirirken, Uluslararası Uzay İstasyonu'na dair bilgiler verdi.

Uzaydan çekilen birçok fotoğraf arasından sadece 32 fotoğrafın oylamaya sunulduğunu söyleyen Topal, “Uluslararası Uzay İstasyonu çok uluslu bir istasyon ve yerden 400 kilometre yukarıdadır. Orada 6 aylık periyotlarla astronotlar gidip gelir. Astronotlar burada ayaklarının altında bulunan muhteşem gezegen olan dünyamızdan harika fotoğraflar çekerler. Dünyada çekilen birçok görüntünün arasında Van Gölü de bulunuyor. Harika bir görsel. Bu görsel bence finale kalacaktır ve hatta birinci olacaktır” ifadelerini kullandı. (Kaynak: İHA)