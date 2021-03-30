AYM raportörü HDP davası raporunu tamamladı
HABER MERKEZİ
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması amacıyla açılan davayla ilgili görevlendirdiği raportör, eksiklerin giderilmesi için iddianamenin iadesini istedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılmasını talep ettiği iddianamesini inceleyen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sundu. Raporda usuli eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin iadesi istendi.
AYM Genel Kurulu, davayla ilgili ilk incelemesini yarın gerçekleştirecek.