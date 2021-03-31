Rojavalı mültecilerin cenazeleri Erbil’e getirilecek

ERBİL (K24)

Hırvatistan’da hayatını kaybeden Rojavalı mültecilerin cenazeleri Cuma günü Kürdistan Bölgesi’ne getirilecek.

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatının ardından Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Hırvatistan hükümetiyle iletişime geçerek, cenazelerin Uluslararası Erbil Havalimanı’na getirilmesini istedi.

Rojavalı mültecilerin cenazelerinin Cuma akşam Uluslararası Erbil Havalimanı’nda olacağı bildirildi.

Başbakan Mesrur Barzani, Hırvatistan’da hayatını kaybeden Rojavalı mültecilerin cenazelerinin getirilmesi için talimat vermişti.

Başbakan Mesrur Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Hırvatistan’da hayatını kaybeden Rojavalı mültecilerin cenazelerinin getirilmesi için talimat verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, “Maalesef Hırvatistan’da meydana gelen bir trafik kazasında 4 Batı Kürdistanlı Kürt mülteci yaşamını yitirmiş, bazı mülteciler de yaralanmıştır” denilmişti.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedilmişti:

“Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sayın Başbakan Mesrur Barzani’nin görevlendirme ve talimatı üzerine, 4 mültecinin naaşı Kürdistan Bölgesi’ne getirilecek, ardından Batı Kürdistan’a gönderilerek kendi memleketlerinde toprağa verilecekler.”

Hırvatistan’da 22 Mart’ta içinde mültecilerin gizlendiği bir kamyonun devrilmesi sonucu 4 mülteci hayatını kaybetmiş, 10 mülteci de yaralanmıştı.