Hol Kampı’ndaki DAİŞ operasyonu sona erdi

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Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı İç Güvenlik Güçleri, Hol Kampı’ndaki DAİŞ’in gizli hücrelerine yönelik gerçekleştirdiği, operasyonun birinci aşamasını tamamladığını duyurdu.

Operasyonda DAİŞ’in 125 gizli mensubu yakalandı. Bunlardan 15’inin kadın, 20’sinin de örgütün önemli sorumluları olduğu belirtildi.

Rojava İç Güvenlik Güçleri Resmi Sözcüsü Ali El-Hesen, Hol Kampı’nda başlatılan operasyona ilişkin basın toplantısı düzenledi.

El Hesen, operasyonun Hol Kampı’nda istikrar ve huzur atmosferi yarattığını belirterek, “DSG, YPG ve YPJ’nin desteğiyle İç Güvenlik Güçleri’nin 28 Mart’ta başlattığı ‘İnsani ve Güvenlik Operasyonu’nun birinci aşaması sona erdi. Terör örgütü DAİŞ’in faaliyet göstermeye başladığı Hol Kampı’nda mültecilerin huzur ve istikrarı için bütün taraflar çaba gösterdi. Ayrıca operasyona katılan 5 binden fazla üyemiz, gücümüzün ve imkanlarımızı aşan bu uluslararası soruna karşı durma görevini üstlendi. Güçlerimiz operasyon sırasında özellikle kampın büyük bir bölümünü temsil eden çocuklara karşı insani ve insan haklarına olan saygıya oldukça önem verdi. Kamptaki çocuklar, DAİŞ hücrelerinin çocuklar ve siviller arasında yaymaya çalıştığı terör fikri tehdidiyle karşı karşıyadır” dedi.

İç Güvenlik Güçleri Resmi Sözcüsü Ali El Hesen, konuşmasında şunları söyledi:

“Daha öncede belirtiğimiz gibi, kampta kalan mültecilerin güvenliği, ahlaki, hukuki ve insani hakları için operasyon başlattık. Kampta güvenliği sağlamak insani yaşam koşullarının temel gerekliliğidir. Hol Kampı, 57 ülkeden 60 binden fazla mülteciyi barındıran dünyanın en büyük ve en tehlikeli kamplarından biridir ve bunların çoğu DAİŞ’in üyelerinin ailelerinden oluşmaktadır. Ayrıca DAİŞ’in pek çok üyesi sivil olarak kampa girdi ve örgütün yeniden toparlanması için çalışmalar yapıldı. Teröristler sadece bu yıl içerisinde 47'den fazla cinayet işledi.”

‘İnsani ve Güvenlik Operasyonu’nun 5 gün süren ilk aşamasının bugün bittiğini ifade eden El Hesen şöyle devam etti:

“İnsani ve Güvenlik Operasyonu’nun 5 gün süren ilk aşamasını bugün sona erdiğini duyuruyoruz. Güçlerimiz ve diğer güçler, her alanda profesyonel bir şekilde operasyona dahil oldular. Gerekli tüm tedbirler alındıktan sonra 15’i kadın ve 20’si kamptaki cinayetlerin sorumlusu olmak üzere toplam DAİŞ hücrelerinin 125 mensubu yakalandı. Ayrıca operasyon sırasında yapılan aramalarda mayın hazırlamak için kullanılan askeri teçhizat ve mayınların hazırlamasında kullanılan elektronik aletler ele geçirildi.”

İç Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü El Hesen ayrıca, operasyonun başarılı bir şekilde sona erdiğini ermesine rağmen, uluslararası desteğin olmaması durumunda Hol Kampı’ndaki istikrar ve huzurun geçici olacağının altını çizdi.

El Hesen açıklamanın sonunda, operasyonda görev alan güçlerin, İç Güvenlik Güçleri tarafından ödüllendirildiğini söyledi.