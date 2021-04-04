Amedspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

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2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, teknik direktör değişimine gitti.

Amedspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Aykan Atik'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Özcan Kızıltan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak Anagol24 Erzincanspor takımını çalıştıran tecrübeli teknik direktör Özcan Kızıltan için düzenlenen imza törenine Kulüp As Başkanı İhsan Avcı’nın katıldığı ifade edildi.

UEFA-Pro lisanslı Özcan Kızıltan'ın yardımcılıklarını ise Semih Dülger, Bora Taş, Yasin Efendiler, Sinan Biçer ve Can Kızıltan'ın yapacağı öğrenildi.