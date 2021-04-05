Atletico kaybetti, zirve yarışı kızıştı

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İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 29’uncu haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla’ya 1-0 mağlup oldu.

Sevilla’nın galibiyet golünü 70’inci dakikada Marcos Acuna attı.

La Liga’da lider durumda olan Atletico Madrid 66 puanda kalırken, dün oynanan karşılaşmada sahasında Eibar’ı 2-0 yenen ve ikinciliğe yükselen Real Madrid, puan farkını 3’e indirmiş oldu. Bir maçı eksik Barcelona ise 62 puanda yer alıyor.

Diğer yandan önemli bir galibiyet alan Sevilla, 58 puanla 4’üncülükteki yerini korudu. Barcelona ise bu hafta Valladolid ile karşı karşıya gelecek.

La Liga’nın 30’uncu haftasında, 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.