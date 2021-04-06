AB liderleri Ankara’da: Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemli

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB, Türkiye ile ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir" dedi.

Michel, "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı’nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Erdoğan'la AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık.

* AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır.

* AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir.

* Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ciddi endişe uyandırmaktadır.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise, "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" yorumunda bulundu.

Von Der Leyen, Gümrük Birliği sürecine ilişkin, "Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" dedi.

Von Der Leyen’in açıklamasından satırbaşları şöyle:

* Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük.

* Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız.

* Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasına uyması büyük bir iyi niyet gösterisi olacaktır. Türkiye'ye sığınmacılar için fon akışının devam etmesine bağlıyız. Komisyon, Türkiye'deki sığınmacılara desteği yansıtan önerileri kısa süre içinde sunacak.

* Temel haklar ve hukukun üstünlüğü AB için elzemdir.

* İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeden son derece endişeliyiz.

* (HDP'nin kapatılması talebi, hapisteki Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumu hatırlatılarak 'Doğu Akdeniz insan haklarından daha mı önemli' sorusu üzerine) İnsan hakları müzakere edilebilir değildir. AİHM kararları Kavala ve Demirtaş'la ilgili nettir. Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemlidir.