Kevin De Bruyne 2025’e kadar Manchester City’de

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Manchester City'nin başarılı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, takımıyla dört yıllık yeni bir anlaşma imzalayarak uzun vadeli geleceği konusundaki belirsizliği sona erdirdi.

Kulüp, Kevin De Bruyne'nin kendisini 2025'e kadar Manchester City'de tutacak yeni bir sözleşmeye imza attığını resmen açıkladı.

Geçen yıl, Premier Lig'de sezonun en iyi oyuncusu seçilen Belçikalı orta saha oyuncusu, sözleşmeye sadık kalınırsa 34 yaşına kadar mavi-beyazlı formayı giyecek.

De Bruyne'nin mevcut sözleşmesinde iki yılı kalmıştı ancak Manchester City dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen ve Pep Guardiola'nın planlarında önemli bir yer tutan oyuncuyu daha uzun bir anlaşmaya bağlamak istedi.

De Bruyne resmi imzayı attıktan sonra “2015'te City'ye katıldığımdan beri çok mutluyum. Kendimi her zaman evimde hissettim. Taraftarlarımızı seviyorum. Ailem Manchester'a yerleşti ve oyunum da çok gelişti” dedi.

“Bu futbol kulübü başarıya yönelik olarak ilerliyor” diyen De Bruyne “Performansımı en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacım olan her şeyi bana sunuyor. Bu yüzden sözleşme imzalamak basit bir karardı. Kariyerimin en iyi futbolunu oynuyorum ve daha çok iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola’yla ilgili düşüncelerini de ifade eden De Bruyne, şunları kaydetti:

"Pep ve ben futbolu aynı şekilde görüyoruz. Bir menajerle bu ilişkiye sahip olmak benim için çok önemli çünkü hedeflerimiz tamamen uyumlu ve aynı şeyleri istiyoruz. Şu anda odak noktam, mevcut sezonu başarılı bir şekilde bitirmemizi sağlamak. Şimdiye kadarki sonuçlarımız ve performansımız mükemmeldi."