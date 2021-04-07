Haşdi Şabi Başkanı Feyyaz, Moskova’da

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Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyaz, Moskava’da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile bir araya geldi.

Ortadoğu’daki gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, taraflar arasındaki askeri ve teknik dayanışma ve koordinasyon masaya yatırıldı.

Söz konusu ilişkilerin geliştirilmesinin değerlendirildiği görüşmede, Feyyaz ve Fomin, Irak ile Rusya arasında savunma, güvenlik ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine hazır olduğunu ifade etti.

Feyyaz ayrıca, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile de bir araya geldi.