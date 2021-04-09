Politika

Siirt’te çatışma: 1 asker hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'liler ile TSK mensupları arasında çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.
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Siirt'teki çatışmada bir asker yaşamını yitirdi
Siirt'teki çatışmada bir asker yaşamını yitirdi
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HABER MERKEZİ

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında PKK'ye yönelik sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda çıkan çatışmada 1 uzman çavuş hayatını kaybetti.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK’ye yönelik bölgede operasyonun devam edildiği sırada çıkan çatışmada Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 1 uzman çavuşun yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı.

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