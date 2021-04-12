Gerginlik tırmanıyor: ‘Rusya sınıra 40 binden fazla asker yığdı’

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözcüsü Iuliia Mendel, Zelenskiy'nin ülkenin doğusunda yükselen tansiyona dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talep ettiğini ancak henüz yanıt alamadıklarını söyledi.

Mendel, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına 40 binden fazla, yine Kırım'a da 40 binden fazla asker yığdığını belirtti.

Ukraynalı sözcü, Zelenskiy'nin, Rusya'nın askeri yapılanması ile Donbas'taki artan şiddeti görüşmek üzere Paris'e gideceğini sözlerine ekledi.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA NELER OLUYOR?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlıları ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybett