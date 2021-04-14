İklim değişikliği raporu: En zenginler hayatlarını değiştirmeli

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Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayandırılan raporda, dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminin, en yoksul yüzde 50'nin iki katı karbon salınımına neden olduğu belirtiliyor.

Raporda "kirletici elit" olarak anılan en zengin yüzde 5'lik kesim, 1990-2015 yılları arasındaki karbon emisyonu artışının yüzde 37'sinden sorumlu.

Raporu kaleme alan komisyon, SUV tipi araç kullananlara ve çok sık uçuş yapanlara davranışlarını değiştirme çağrısı yapıyor. Raporda ev izolasyonlarına da özel önem atfediliyor.

Cambridge Sürdürülebilirlik Komisyonu'nun raporu, bireylerin çevreyle ilgili davranışlarını inceleyen 31 araştırmacı tarafından hazırlandı. Heyete, karbon salnıımıyla mücadeleyi büyütmenin en etkili yolunu araştırma görevi verildi.

Raporun özel olarak zengin kesimlerin yaşam tarzını vurgulamasına ilişkin eleştiriler, karbon salınımını azaltmanın en iyi yolunun teknolojik gelişmelerle olacağını savunuyor.

Ancak raporun baş yazarı, Sussex Universitesi'nden Prof. Peter Newell, "Teknolojik iyileştirmelerden ve daha verimli ürünlerden yanayız. Ama daha güçlü bir eyleme ihtiyaç duyduğumuz da açık. Çünkü karbon salınımı gittikçe artıyor. Aşırı tüketimi kısmamız gerekiyor ve bunun en doğru başlangıç noktası, kirletici elitin aşırı tüketimi" dedi.

Prof. Newell en zenginlerin karbon salınımında en büyük etkiye sahip olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu insanlar en sık uçuş yapan, en büyük arabaları kullanan ve en büyük evlerde oturan kişiler. Evlerini rahatlıkla ısıttıkları için izolasyonun iyi olup olmadığıyla pek ilgilenmiyorlar. Ancak isterlerse en iyi yalıtıma ya da güneş panellerine sahip olabilirler."

Prof. Newell, iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin ortak çabanın parçası olarak hissetmesi gerektiğini, zenginlerin daha az tüketmesinin örnek olmak bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Newell, şunları kaydetti:

“Uçak kullanımı çok fazla olan zenginler, çevreye verdikleri zararı ağaç dikme projeleri ve benzeri faaliyetlerle telafi etmeyi düşünebiliyor. Ancak bu projelerin ne kadar yararlı olduğu oldukça tartışmalı.

Zenginlerin basitçe az uçması, az araba kullanması gerekiyor. Elektrikli bir SUV araca sahip olsalar bile bu, enerji sisteminde gedik açıyor.” (Kaynak: BBC)