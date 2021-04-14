Başbakan: Tehdit devam ediyor, Kaolisyon’a ihtiyaç var

ERBİL (K24)

Şarkul Avsat’a konuşan Başbakan Mesrur Barzani, DAİŞ’in artan saldırıları ve Uluslararası Koalisyon’un bölgedeki varlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DAİŞ’in Irak ve bölge için tehdit olmaya devam ettiğini belirten Başbakan, örgütün tamamıyla çökertilmesi için Uluslararası Koalisyon’a ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nin başkent Erbil’de birkaç gün önce DAİŞ’e bağlı bir şebekenin çökertildiğini hatırlatan Başbakan, “Güvenlik güçlerimiz başarılı bir şekilde DAİŞ teröristlerinin Erbil’deki planını çökertti. Plan Suriye’de organize edilmişti” dedi.

Başbakan, “İstihbarat kurumumuzun edindiği bilgilere göre DAİŞ, Hol Kampı’nda bu planı organize etti. Bu endişe sebebi olmakla birlikte DAİŞ’in halen kaçak bir şekilde sınırları kullanabildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Koaliyon’a çağrıda bulunan Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin barış ve istikrarına yönelik bu saldırı tehlikesini ciddiye almaları gerektiğini belirtti.

Başbakan, ABD ve Irak arasındaki Stratejik Diyalog Görüşmeleri’nin üçüncü turundan önce yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin Uluslararası Koalisyon’un Irak’ta kalmasından yana olduğunu ve Irak heyetinin bunu dikkate alması gerektiğini vurgulamıştı.