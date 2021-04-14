5 Kürt parti ve hareketten Enfal açıklaması

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği (TEVGER), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Demokrat Partisi - Türkiye (KDP-T), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve PÊLKURD Diyarbakır’da Enfal katliamının yıldönümü dolaysıyla ortak bir basın açıklaması yaptı.

5 parti ve hareketten yapılan ortak açıklamada, “Enfal, Kürt milletinin maruz kaldığı soykırımlar zincirinin bir halkasıdır” denilerek şu ifadeler yer aldı:

“Sömürgeci, barbar Irak devleti, 1983-1989 yılları arasında Enfal adıyla Güney Kürdistan halkına bir soykırım uyguladı. Enfal’de, ana kucağındaki bebekten 70 yaşındaki yaşlıya kadar 182 bin çocuk, kadın, erkek, yaşlı sivil insan vahşice katledildi. Feyli, Barzan, Enfal, Halepçe katliamları, Kürt milletinin maruz kaldığı ve halen de devam eden soykırımlar zincirinin en büyük halkalarını oluşturmaktadır. Saddam Hüseyin Kürdistan’ı yıkmakla, ulaşabildiği eli silah tutan tüm erkekleri öldürmekle kalmadı, on binlerce Kürdistanlı kadına savaş ganimeti olarak el koydu ve Arap çöllerine sürdü. Kadınlarımıza tecavüz edildi, petrol zengini Haliç Devletleri’nde pazarlarda satıldı. Bugün hala Irak’ın güneyindeki birçok yerleşim yerlerinde, Kürtlerin diri diri gömüldüğü toplu mezarlar ortaya çıkarılmaktadır. Enfal’in ilk belirtileri çok önceden Feyli Kürtlerine katliamlar uygulandığında; 1983 yıllında Baas birliklerinin Barzan bölgesinde ele geçirebildiği 10-70 yaş arası 8000 erkeği tutuklayıp, Arap çöllerinde günlerce aç-susuz bırakarak, diri diri toprağa gömerken sergilediği vahşetlerle görüldü. Barzan kadınlarını da Musul ve Erbil’de zorunlu ikamete tabi tuttular. Modern tarihin tanıklık ettiği en büyük katliamlardan biri de, ‘Enfal’ adı verilen soykırımdır. Saddam, bu soykırım saldırılarını 1986-1989 arası üç yılda, İran-Irak savaşının gölgesinde de yürüttü.”

182 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

182 bin Kürdistanlının öldürüldüğü belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kaydedildi:

“Enfal’de Kürt milletiyle birlikte, Asuri, Keldani ve Türkmenler de katledildiler. Enfal saldırılarında 182 bin Kürdistanlı öldürüldü, Güney Kürdistan’ın 4000 köyü yerle bir edildi, yakıldı, yıkıldı. Qeladize ve Seyidsadiq gibi kasabalarda tek bir bina dahi bombardımanlardan kurtulmadı. Saldırılarda 3000 cami, 2000 okul, 300 sağlık ocağı ve hastane ve 27 kilise yıkıldı. Bir milyonu aşkın Kürt evini ve yurdunu terk ederek dağ, bayır yollara düştü. Elektrik, telefon, yol gibi altyapı tesisleri işlemez hale getirildi, tarlalar ekinsiz kaldı, ülkede evcil hayvan kalmadı.”

“ENFAL, TÜM İNSANLIĞA KARŞI YAPILMIŞ BİR SOYKIRIMDIR”

Saddam Hüseyin’in katliamlarına dünyanın sessiz kalındı denilen açıklamada devamla şu ifadeler kullanıldı:

“ABD, Sovyetler Birliği ve Avrupa Devletleri başta olmak üzere, dünya devletleri, tüm İslam ülkeleri, komşu ülkeler, işgalci devletler bu katliamlara sesiz kaldılar. Ne zaman ki yüz binlerce Kürdistanlı soğukta, kışta, can havliyle Türkiye ve İran Devleti sınırına yığıldı, yaşanılan trajedinin büyüklüğü televizyon görüntüleri ile milyonların odasına girdi ve bu durum Batı dünyasında hoşnutsuzluğa yol açtı, işte o zaman uluslararası kuruluşlar daha yeni yeni harekete geçmeye başladılar. Evet, Enfal sadece Kürdistan halkına değil, tüm insanlığa karşı yapılmış bir soykırımdır. Açıktır ki, ne Enfal’le, ne ondan önceki, ne de sonraki soykırımlarla Kürdistan halkının özgürlük mücadelesinin ortadan kaldırılamayacağı süreç içinde defalarca kanıtlanmıştır. Enfal kurbanlarının çocukları ve torunları bugün tüm dünya devletlerinin resmen tanıdığı Kürdistan Federe Devleti gibi tarihi bir kazanıma sahiptirler. Yine Enfal kurbanlarının çocukları ve torunları 25 Eylül 2017 yılında Halepçe, Kerkük, Şıngal dahil olmak üzere Güney Kürdistan’ın tüm şehirlerinde demokratik biçimde gerçekleştirilen Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nda %93 oranında oylarıyla bağımsızlığa ‘evet’ dediler.”

Açıklamanın sonunda, Kürtler arası birlik çağrısından bulunan partiler, “Kürdistan Parlamentosu, Başkanlığı, Hükümeti ve Peşmerge Güçleri’ni, Kürdistan’daki iç birlik ve ittifakı güçlendirmeye; var olan kazanımları sahiplenmeye, korumaya; devletleşmeye temel teşkil eden kurumları birleştirmeye, yenilerini kurmaya ve geliştirmeye; Kürdistan’da var olan özgürlük, demokrasi ve sosyal adaleti daha da yaygınlaştırıp güçlendirmeye çağırıyoruz” denildi.