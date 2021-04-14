Erbil Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı

ERBİL (K24)

Erbil Uluslararası Havalimanı’na insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

Saldırı nedeniyle ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda sirenlerin çaldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

İçişleri’nin açıklamasında, ilk bulgulara göre saldırının TNT İHA’sı ile gerçekleştiği belirtildi. Saldırının Uluslararası Koalisyon üssünü hedef aldığı ve saldırıda can kaybının olmadığı bildirildi.

K24’e konuşan Erbil Valisi Umed Xoşnaw ise, roketlerin Uluslararası Koalisyon güçlerinin konuşlu bulunduğu noktanın yakınına düştüğünü söyledi.

Terör saldırısıyla ilgili incelemenin başladığını kaydeden Xoşnaw, saldırının 21:45’te gerçekleştiğini belirtti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, olayının ardından Uluslararası Koalisyon’a ait uçaklarının Erbil’de gözlem uçuşu yaptığı bildirildi.

KOALİSYON SÖZCÜSÜ: SALDIRI İHA İLE YAPILDI

K24’e konuşan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Uluslararası Koalisyon güçlerinin İHA’lı saldırının hedefi olduğunu söyledi.

Saldırıda can kaybı olmadığını kaydeden Koalisyon Sözcüsü, maddi zararla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını belirtti.

ZEBARİ: 2 AY ÖNCE SALDIRANLAR SALDIRDI

Bunun yanı sıra, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gece Irak Kürdistanı'nın güvenliğini zayıflatmak için Erbil Havaalanı’na roket-insansız hava aracıyla terörist saldırı düzenlendi.

Saldırının tehlikeli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Zebari, saldırıyı 2 ay önce Erbil’e saldıranlarla aynı milislerin gerçekleştirdiğini bildirdi.