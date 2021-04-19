Rusya: Palmira’da 200 örgüt mensubu öldürdük

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Facebook hesabında yayımlanan açıklamada, silahlı gruplara ait noktaların değişik kaynaklarca doğrulanmasının ardından bölgeye hava operasyonu düzenlendiği duyuruldu.

İki barınağın hedef alındığı ve yaklaşık 200 örgüt mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Alexander Karpov, hava saldırısının tarihi Palmira kentinin kuzeyine düzenlendiği söyledi.

Alanın “teröristler için eğitim merkezi” olduğunu savunan Karpov, "İstihbarat raporlarına göre, örgüt mensupları Palmira yakınlarında kamufle edilmiş bir eğitim merkezi kurarak, teröristleri ülkenin farklı yerlerine saldırı için göndermeden önce burada eğitim veriyordu" dedi.

Açıklamada bölgede Suriye yönetimine karşı savaşan hangi muhalif grubun hedef alındığı belirtilmedi.

Rusya yönetimi, 2015 yılından beri Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'a askeri ve siyasi olarak destek veriyor.