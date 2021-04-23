Covid-19 dünyanın en yüksek noktasına erişti

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Dünyanın en yüksek dağı olan ve Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi arasında yer alan Everest Dağı'na tırmanan gruptan Norveçli dağcı Ness'in coronavirüs testi pozitif çıktı.

Bu, Everest Dağı'nda görülen ilk Covid-19 vakası olarak kayıtlara geçti.

Test sonucunun ardından helikopterle Katmandu'da bir hastaneye götürülen dağcı, burada tedavi altına alındı.

Coronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra BBC'ye konuşan Norveçli dağcı Erlend Ness, 8 gün hastanede karantinada kaldığını söyledi.

"SEZONUN ERKEN BİTMESİNE SEBEP OLABİLİR"

Öte yandan Dağcı grubuna rehberlik eden Avusturyalı Lukas Furtenbach, virüsün hemen kontrol edilmediği ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde Everest üssünde kamp yapan yüzlerce dağcı ve rehber arasında yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Furtenbach, bölgedeki olası bir salgının, mayıs ayında bitmesi planlanan dağcılık sezonunu erkenden bitirebileceğini söyledi.

Furtenbach ayrıca, testi pozitif çıkan Norveçli dağcının dağda birçok kişiyle birlikte kaldığını, bu yüzden görülebilecek vaka sayısının çok fazla olabileceğini belirtti.

Nepalli bir yetkili ise dağda şu anda aktif vakalar olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Dağcılık Departmanı Direktörü Mira Acharya da Covid-19 vakaları hakkında hiçbir bulguya rastlanılmadığını, yalnızca zatürre ve irtifa gibi hastalıkların rapor edildiğini ifade etti.

NEPAL YABANCILARA NE TÜR ÖNLEMLER UYGULUYOR?

Nepal'de ilkbaharın gelişiyle birlikte Nisan ayında, pandemi nedeniyle bir yıldır kapalı olan tepeler turizme açıldı ve ülke dışından yüzlerce dağcının tırmanış için Nepal'e akın etmesi bekleniyor.

Katmandu Post gazetesinin haberine göre Nepal, genel turizm gelirlerinin dışında sadece Everest'e tırmanma ruhsatlarından yılda 4 milyon dolar kazanıyor.

Nepal Göç Dairesi'nin verdiği bilgiye göre, ülkeye gelen bütün turistlerden, ilk uçuşlarından önceki 72 saat içinde alınmış ve negatif çıkmış bir Covid-19 test sonucu isteniyor.

Yeni Covid-19 varyantlarının çıktığı ülkelerden gelenlere ayrıca otelde 10 gün karantina uygulanıyor.

5 gün sonra yapılan test negatif çıkarsa bu kişilerin kalan 5 gün evde karantinaya geçmelerine izin veriliyor.