Neçirvan Barzani, Berhem Salih ile Irak’taki gelişmeleri görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Erbil’de bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi başkan yardımcıları ve Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcı Kubad Talabani’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki son gelişmeler ele alındı.

Irak’ta yapılacak erken seçimlerin gündeme geldiği görüşmede, seçim sürecine Irak ve Kürdistan Bölgesi bileşenlerine hizmet edecek şekilde nasıl zemin hazırlanacağı değerlendirildi.

Siyasi güçler arasındaki diyalog ve anlayışın önemine vurgu yapılan görüşmede, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin geçtiğimiz günlerde Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaret de gündeme geldi.

Ulusal birlik vurgusu yapılan görüşmede, bölgesel gelişmeler de ele alındı.