Kerkük’te DAİŞ saldırısı

KERKÜK (K24)

Terör örgütü DAİŞ’in Kerkük’te Irak güçlerine yönelik saldırıları devam ediyor.

K24 Kerkük muhabiri, DAİŞ’in gece saatlerinde Kerkük’ün Dakuk ilçesine bağlı Kelozi köyü yakınlarında Irak polisine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırıda 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.

Bölgedeki polislere yardıma giden Irak ordu güçleriyle örgüt mensupları arasında yaşanan çatışmada ise bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Bölgede operayon başlatıldığı bildirildi.

Dün sabah saatlerinde de bir intihar bombacısı, Kerkük Ulusal Güvenlik Müdürlüğü binasına girmeye çalışırken, güvenlik güçleri tarafından vurulmuştu.

İntihar saldırganının giydiği bombalı düzeneğin ateş açılması sonucu infilak ettiği belirtilmişti.

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamada, saldırganın üzerindeki bombanın infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı kaydedilmişti.