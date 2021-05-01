Peşmerge DAİŞ saldırısını püskürttü

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Kerkük-Pirdê Cephesi Komutanı Nuri Heme Ali, DAİŞ’li teröristlerin Dubiz ilçesi kırsalında düzenlediği saldırının kısa sürede Peşmerge Güçleri tarafından püskürtüldüğünü söyledi.

DAİŞ’lilerin, Peşmerge ile Irak arasında kalan 5 kilometrelik alandaki güvenlik boşluğundan faydalanarak saldırıya geçtiğini belirterek, “Gece saat 12’den sonra saldırı düzenlendi, yaklaşık 40 dakika sonra püskürtüldü. Peşmergeler, kaçan DAİŞ’lilerin peşine düştü” dedi.

Güvenlik açığının olduğu bölgede mevzilerinin olduğunu belirten Heme Ali, ancak Irak hükümetinin, Peşmerge’nin bu noktalara yerleşmesine izin vermediğini, bu nedenle sorumluluğun Irak tarafında olduğunu kaydetti.

Heme Ali, DAİŞ’lilerin iki koldan saldırdığını ancak sadece bir mevzide hasar meydana geldiğini söyledi.

Saldırıda 3 Peşmerge şehit düşerken, 2 Peşmerge de yaralandı.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da kaçan DAİŞ’lilerden bazılarının öldürüldüğü ve cesetlerinin geride kaldığı bildirildi.