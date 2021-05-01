Başbakan: Defalarca vurguladık, DAİŞ tehlikesi sürüyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, DAİŞ’in gece saatlerinde Kerkük’ün Dubiz ilçesi kırsalında düzenlediği ve 3 Peşmerge’nin şehit düştüğü, 2 Peşmerge’nin de yaralandığı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Başbakan, ailelerin acılarını paylaştığını belirtti, yaralılara da acil şifalar diledi.

Başbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Defalarca vurguladığımız gibi DAİŞ yeniden örgütlenmeye çalışıyor ve başta Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler olmak üzere Irak’ın birçok bölgesinde tehdit ve tehlike oluşturmaya devam ediyor. DAİŞ, bu sınırdaki güvenlik boşluğundan faydalanıyor. Bu yüzden Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri arasında işbirliğinin önemine vurgu yapıyoruz. Ayrıca Peşmerge Güçleri ile Irak ordusunun, Uluslararası Koalisyon tarafından eğitilmesi ve yardımların sürmesini DAİŞ teröristleriyle mücadelede önemli buluyor, DAİŞ’in tümden yenilgiye uğratılması, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın güvenliği üzerindeki tehdit ve tehlikesinin son bulması için gerekli görüyoruz.”