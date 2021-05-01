Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den İşçi Bayramı mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.
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Başbakan Mesrur Barzani İşçi Bayramı'nı kutladı
Başbakan Mesrur Barzani İşçi Bayramı'nı kutladı
kürdistan 1 Mayıs Mesrur Barzani İşçi Bayramı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan’ın mesajı şöyle:

“Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en içten şekilde kutlarım.

Kürdistan işçilerinin, zorlu ekonomik koşullarda Kürdistan’a hizmet etmeye devam etmelerine, düşünce ve beden güçleriyle sarf ettikleri emeğe saygı duyuyorum.

Bu vesileyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, işçilerin can güvenliği ve sağlığının göz önünde bulundurularak kamu ve özel sektörde haklarının korunması ve uygun çalışma koşullarının sağlanmasına olan bağlılığını bir kez daha yineliyoruz.”

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