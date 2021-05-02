Politika

Zarif, Süleymani'nin ailesinden özür diledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
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İran İran Muhammed Cevad Zarif Kasım Süleymani

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülke siyasetinde büyük tepki çeken, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği gizli röportajındaki sözleri nedeniyle özür diledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

İran siyasetinde tepki toplayan sözlerinin bazı kesimler tarafından siyasi malzeme olarak kullanıldığını belirten Zarif, ifadelerinin Süleymani'yi sevenleri ve ailesini incittiğini kaydetti.

Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Beni suçlayan ve iftira attığına inandığım herkesi affettim. Yüce İran halkı, Süleymani'nin tüm sevenleri ve özellikle de yüce ailesinin beni affetmesini umuyorum."

Röportajın yayınlanacağını bilmediğini belirten Zarif, aksi takdirde Süleymani ile ilgili sözleri sarf etmeyecek olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, Süleymani’nin İran ve bölgenin güvenlik ve istikrarında aktif bir rolünün olduğunu ifade etti.

Zarif'in Mart 2021'de gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında Devrim Muhafızları Ordusunu ve eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi dış politikaya müdahaleyle suçlamıştı.

Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve istifa çağrıları yapılmıştı.

 

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