Belçikalı çiftçi ‘yanlışlıkla’ Fransa sınırını değiştirdi

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BBC’de yer alan habere göre Belçika'nın Hainaut eyaletinde Fransa sınırında bulunan Erquelinnes kasabasında yaşayan çiftçi, tarlasında bulunan taşın, uluslararası bir diplomatik soruna yol açacağını düşünemedi.

Çiftçi, tarlasındaki sınır taşını 2 metre 29 santim öteye taşıyarak, 1819’da işaretlenen sınırı "yeniden çizmiş" oldu.

Belçika ile Fransa arasındaki 620 kilometrelik kara sınırı, Waterloo yenilgisinden 5 yıl sonra 28 Mart 1820'de Fransız İmparatoru Napolyon ile Hollanda Krallığı tarafından imzalanan anlaşmayla resmen belirlenmişti. O dönemde, Belçika, Hollanda Krallığı'nın bir parçasıydı

Sınırın karşı tarafındaki Fransız kasabası Bousignies - sur -Roc kasabasında yaşayan yerel bir tarih meraklısı, orman yürüyüşü sırasında sınır çizgisindeki değişikliği fark etti.

Erquelinnesli çiftçi tarafından çizilen yeni sınır çizgisi sayesinde Belçika'nın, savaşmadan ülke topraklarını genişlettiği, Fransa'nın toprak kaybettiği belirlendi.

“BU İYİ BİR FİKİR DEĞİL”

Öte yandan Erquelinnes kasabasının Belediye Başkanı David Lavaux, olayı Fransa medyasına esprili bir dille anlattı. Belçikalı belediye başkanı, "Mutluydum. Kasabam daha büyüktü ama Bousignies - sur - Roc belediye başkanı aynı fikirde değildi" ifadelerini kullandı.

Lavaux, "Çiftçi vatandaşımız Belçika'yı büyüttü, Fransa'yı küçülttü. Bu iyi bir fikir değil" diye konuştu.

Fransız kasabasını Belediye Başkanı Aurélie Welenok da, "Yeni bir sınır savaşından kaçınmalıyız" dedi.

Belçikalı yetkililer, Erquelinnesli çiftçiyle görüşerek, sınır taşını eski yerine taşımasını isteyecek. Eğer çiftçi bunu yapmayı reddederse hakkında yasal soruşturma başlatılacak.

Bu durumda sınır çizgisi iki ülke dışişleri bakanları devreye girerek, 1930’da bu yana ilk kez sınır komisyonunu göreve çağırmak zorunda kalacak.

Belediye Başkanı Lavaux, Belçika medyasına, çiftçinin iyi niyet göstermesi durumunda sorunun dostane bir şekilde çözüleceğini söyledi.