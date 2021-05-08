BM liderinden yeni bir soğuk savaş uyarısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine Antonio Guterres dışında 7 kişi daha talip oldu.

2017’den beri BM Genel Sekreteri olan Guterres, BM Genel Kurulu'nda tek aday olarak, üye ülkelerin sorularını yanıtladı ve vizyon konuşması yaptı.

Yeni bir jeostratejik bölünme ve büyük güçler arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi konusunda uyarlarda bulunduğunu anımsatan Guterres, “Bu, uluslararası işbirliğini, en çok ihtiyaç duyulan bir anda zorlaştırır” dedi.

BM Genel Sekreteri, “Ne pahasına olursa olsun yeni bir soğuk savaştan kaçınmalıyız. Ulusal egemenlik ve insan hakları arasındaki yanlış uçurumu aşarak insan haklarına, bölünmezliğine ve evrenselliğine bütünsel bir bakış açısı oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

Tüm bunların en iyi panzehrinin, temel değerlere ortak bağlılığı canlandırmak olduğunu söyleyen Guterres, şunları kaydetti:

“Bu, Genel Sekreter’in BM’nin birleştirici gücünden en iyi şekilde yararlanması, barış için diplomasi inşa etme çabalarını iki katına çıkarması, güven oluşturması, güveni güçlendirmesi, yakınsama alanlarını belirlemesi, iyi niyetle arabuluculuk yapması ve sürekli insanları birleştirmesi için gerekiyor.”

Guterres, ülkesi Portekiz tarafından bu pozisyona aday gösterilirken, aralarında eski Ekvator Devlet Başkanı Rosalia Arteaga'nın da olduğu 7 isim BM üyesi hiçbir ülke tarafından aday gösterilmedi.

Daha önce de 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulunan eski Portekiz Başbakanı Guterres, ikinci dönem bu göreve seçilmesi durumunda krizlere çözüm bulmada "dürüst bir arabulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceği taahhüdünde bulundu.

BM Genel Sekreterliğine talip en genç isimlerden 34 yaşındaki Hindistan asıllı Kanadalı Arora Akanksha da iddialı seçim kampanyası ile öne çıksa da BM üyesi bir ülke tarafından desteklenmediği için aday olarak görülmüyor.