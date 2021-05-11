BM: Ezidilere karşı soykırım işlendi

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Irak'ta terör örgütü DAİŞ'in işlediği suçları soruşturan BM heyeti başkanı Karim Khan, BM Güvenlik Konseyi'ne 6'ncı raporunu sundu.

Tanıklıklar, toplu mezarlardan alınan adli kanıtlar ve DAİŞ'e ait hard disklerden edinilen dijital verilerle "dağ" kadar kanıt topladıklarını belirten Khan, soruşturma heyetinin DAİŞ'in Şengal bölgesinde Ezidilere karşı "soykırım" işlediğine dair "net" ve "tatmin edici" kanıtlara ulaşıldığını söyledi.

Khan, "DAİŞ'in Ezidileri fiziksel ve biyolojik yok etme niyeti ültimatomunda bariz ortada. Ezidi toplumunun tüm üyelerine acımazsızca uygulanıyor, ya din değiştirecekler ya da ölecekler" dedi.

Binlerce Ezidi’nin DAİŞ'in bu ültimatomunun ardından toplu infaz edildiğini ve kaçmaya çalışırken vurulduğunu belirten Khan, binlerce kişinin köle olarak kullanıldığını ve kadınların toplu tecavüze ve dayanılmaz cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.

BM ekibi, şimdiye kadar Ezidilere karşı "soykırım" suçu işleyen bin 444 DAİŞ mensubu tespit etti.

Terör örgütü DAİŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Şengal bölgesine saldırmış, çok sayıda Ezidi’yi öldürmüş, kadın ve kız çocuklarını alıkoymuştu.