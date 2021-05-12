Fransız devriye gemisi Karadeniz’e girdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren Fransız devriye gemisi Commandant Birot'un Rusya Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu güçleri ve araçları, 11 Mayıs 2021 tarihinde Karadeniz’e giren Fransa Deniz Kuvvetleri Commandant Birot devriye gemisinin faaliyetinin takibine başladı" ifadelerine yer verildi.

NATO gemileri düzenli olarak Karadeniz'e giriş yapıyor. Daha önce ocak ayında ABD’ye ait USS Porter ve USS Donald Cook adlı füze fırkateynler, mart ayında da USS Thomas Hadner destroyeri ile USS Monterey kruvazörü Karadeniz'e girmişti.

Rusya, Karadeniz’e kıyı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin bölgedeki varlığının istikrara katkı sağlamadığını savunuyor.