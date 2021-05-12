Blinken ve Lavrov’dan telefon görüşmesi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün Lavrov ve Blinken arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, “Washington’un, Rusya-ABD Zirvesi’ni organize etme önerisi dahil önümüzdeki dönem için Rusya-ABD temaslarının programı değerlendirildi” ifadesine yer verildi.

LAVROV VE BLINKEN REYKJAVIK’TE BULUŞACAK

Görüşmede, iki ülkenin Arktik Konseyi kapsamındaki işbirliğine değinildiği belirtilen açıklamada, 20 Mayıs günü Reykjavik’te gerçekleşecek Arktik Konseyi dışişleri bakanları toplantısında, konsey dönem başkanlığının Rusya’ya geçeceği kaydedildi.

Ayrıca söz konusu açıklamada, “Sergey Lavrov ve Antony Blinken, bu toplantı sırasında, ikili ilişkilerin temel konuları ile uluslararası gündemin ele alınacağı ayrı bir görüşme gerçekleştirme kararına vardı” denildi.