Ronaldo 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu

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İtalya Ligi 36’ncı haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi.

Deplasman ekibi Juventus karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Juventus'a golleri 28’inci dakikada Adrien Rabiot, 45’te Cristiano Ronaldo ve 66’ncı dakikada Paulo Dybala kaydetti.

Ev sahibinin tek golü ise 59’uncu dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

Mücadelede 90 dakika yer alan Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 131’inci maçına çıktı. Mücadelenin 45’inci dakikasında ağları sarsan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma ile 100’üncü golünü attı.

Ronaldo bu golle, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.