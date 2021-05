Aşıya teşvik çekilişi: Her hafta bir kişiye 1 milyon dolar

HABER MERKEZİ

ABD'nin Ohio eyaletinde, Vali Mike DeWine bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısı olanlar arasında 1 milyon dolar ödüllü bir çekiliş gerçekleştirileceğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali, "Bu geceden tam iki hafta sonra, 26 Mayıs'ta en azından ilk doz aşı olmuş yetişkinler için ayrı bir çekilişin kazananını açıklayacağız. Bu duyuru beş hafta boyunca her Çarşamba yapılacak ve kazanan her Çarşamba bir milyon dolar alacak" ifadelerini kullandı.

Kazananlar, Ohio'nun halka açık seçmen kayıt veri tabanından seçilecek. Oy vermek için kayıtlı olmayan ancak çekilişe dahil olmak isteyenler, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak bir web sitesi üzerinden kayıt olabilecek.

Toplam 5 milyon dolar olan ödülün maliyetinin federal Covid-19 yardım fonundan sağlandığını bildiren DeWine, gelecek muhtemel eleştiriler hakkında şöyle konuştu:

“Bazı kişilerin 'DeWine sen delirmişsin. Bu milyon dolarlık çekiliş fikrin para israfı' diyeceğini biliyorum. Ama aslında isteyen herkesin aşıya ulaşabildiği bu dönemdeki gerçek israf, Covid-19 yüzünden kaybedilen canlar."

18 YAŞ ALTINDAKİLERİ ÜNİVERSİTE BURSU

DeWine ayrıca, aşılanmış ancak 18 yaşın altında olanlara da burs sunan ayrı bir çekiliş daha duyurdu. Bu çekiliş de ayrıca 26 Mayıs'tan itibaren beş hafta boyunca haftada bir kazanan seçecek.

Bu çekiliş sonucunda da kazanan, Ohio Eyaleti üniversitesinde, dört yıllık bir burs alacak ve bu bursla öğrencinin eğitim ücreti, oda ve pansiyonu, kitapları gibi masraflar karşılanacak.

Ohio'da yaklaşık yüzde 37'si, halihazırda iki doz aşıyı yaptırdı. Eyalet, ABD'de aşılanma oranı açısından orta sıralarda yer alıyor.

ABD'de pek çok bölgede aşıya teşvik kampanyaları yapılıyor. New York yönetimi, aşı olan kişilere ücretsiz bira ve spor müsabakaları, hayvanat bahçesi ya da botanik park gibi yerlere bilet veriyor. Maryland'de aşı yaptıran eyalet çalışanlarına 100 dolar ödeniyor.