Görgü tanığı: Kürt oldukları için saldırıya uğradılar

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Başkent Erbil’den Mersin'e giden Kürt bir aile, Mersin’in Bozyazı ilçesi virajlar bölgesinde saldırıya uğradı.

K24’e konuşan görgü tanığı ve aileye yardımcı olduğunu belirten Cihan Kutluk “Eşim bir grubun birini uçurumdan atmak istediğini gördü. Olaya hemen müdahil olmaya çalıştık” dedi.

Saldırının kasıtlı ve bilinçli yapıldığını belirten Cihan Kutluk, “Yaptıkları işaretlerden verdikleri mesajlardan Kürt karşıtı ırkçı bir saldırı olduğu çok netti” ifadelerini kullandı.

“Aileye yardım etmek ve olayı körüklememek için ‘Ben de Kürt’üm’ demedim” diyen Cihan Kutluk, şunları kaydetti:

“Saldırgan grup 4-5 kişiydi. Biz de 4-5 olduk. Adamı alarak cipine bindirdim ve Jandarma noktasına ulaştırdım. Sonra da ambulansı çağırarak hastaneye ulaştırdık. Daha sonra karakola giderek olayla ilgili ifade verdim.”

Saldırıya uğrayan babanın yanındaki çocuğuna da şiddet uygulandığını söyleyen Kutluk, "Adam bariyerlere doğru savrularak bayıldı. Adamı uçurumdan atmaya çalıştılar” şeklinde konuştu.

Kutluk, olayın ardından Tekeli Jandarma Karakolu’na giderek ifade verdiğini dile getirdi.

Cihan Kutluk, olayın ardından 3 saldırganın gözaltına alındığı bilgisini de paylaştı.

Öte yadan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesel Yönetiminden Mersin’e seyahat eden kişilere yönelik ırkçı saldırıyı/linç girişimini kınıyorum. İnsanlığa karşı işlenmiş bu suçun failleri hakkında hızlı ve etkin bir soruşturma talep ediyor, ilgili savcılığın kamuoyunu acilen bilgilendirmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eren, Diyarbakır Barosu’nun mağdurlara gerekli hukuki desteği sunacağını ve soruşturmanın takipçisi olacağını da kaydetti.