Papa’dan Gazze çağrısı

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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Kudüs'teki gerilimin tetiklediği Gazze'deki savaşın 7’nci gününde bir açıklama yaptı.

Pazar ayini için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlara seslenen Papa Francis, Gazze’deki savaşla ilgili “Çocuklar dahil bu kadar çok sayıda masum insanın ölmesinin kabul edilemez” olduğu mesajını verdi.

"Sükunet ve sorumluların silah seslerini sona erdirip barış yolunu seçmeleri çağrısı yapıyorum" diyen Papa, şunları kaydetti:

“Pek çok masum insan öldü, aralarında çocuklar da vardı. Bu, korkunç. Kabul edilemez. Ölümleri, geleceği inşa etme değil, yok etme isteğinin göstergesidir.

Kendime soruyorum, nefret, kan davası ve intikam nereye varacak? Diğerini yok ederek barış inşa edebileceğini düşünen gerçekten var mı? Tüm insanları eşit haklarla, görevlerle ve onurla yaratan ve kardeşçe yaşamasını isteyen tanrı adına, sükunet sağlanması ve şiddetin sona ermesi çağrısı yapıyorum.”

Papa Francis, 10 Mayıs'ta savaşın başlamasından bir gün önce yaptığı açıklamada, "Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.