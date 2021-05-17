Rusya: İdlib’deki saldırıda 3 asker öldü, 4 asker yaralandı

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, dünkü basın açıklamasında İdlib’de silahlı bir bir grubun rejim güçlerinin mevzilerine ateş açtığını belirtti.

Saldırıda 120 mm’lik havan topları ve ZU-23 makineli uçaksavarın kullanıldığını belirten Aleksandr Karpov, 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin ise yaralandığını kaydetti.

Karpov, “İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneybatı kesiminde 15-16 Mayıs gecesi hükümet güçlerinin mevzilerine militanlar tarafından 120 mm’lik havan topları ve ZU-23 makineli uçaksavarlarla ateş açıldı. Saldırı sonucu üç Suriyeli asker öldü, dört asker de yaralandı” ifadelerini kullandı.