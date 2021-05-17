Barça yarıştan koptu, şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı

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La Liga'nın 37’nci haftasına zirvede başlayan Atletico Madrid, puan tablosunun orta sıralarındaki Osasuna'yu ağırladı.

Yaklaşık 3 bin taraflar, Atletico Madrid'e destek olmak için karşılaşmanın oynandığı Wanda Metropolitano Stadı'nın önünde toplandı.

Osasuna, Budimir ile 75’inci dakikada öne geçti. Fakat Atletico, Lodi'nin 82 ve Suarez'in 88’inci dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı.

Geçen yılın şampiyonu Real Madrid ise Nacho'nun 68’inci dakikada kaydettiği golle Athletic Bilbao deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Atletico Madrid, puanını 83'e, Real Madrid de 81'e yükseltti.

La Liga 2020-21 sezonu, 23 Mayıs'taki maçlarla sona erecek. Atletico Madrid, Valladolid'e konuk olurken, Real Madrid, Villarreal'i ağırlayacak.

GETAFE LİGDE KALDI

Ligin 3’üncü sırasındaki Barcelona, sahasında oynadığı Celta Vigo müsabakasını 2-1 kaybederek 76 puanda kaldı ve şampiyonluk şansını yitirdi.

Celta Vigo'nun gollerini, 38 ve 89’uncu dakikada Mina attı. Lenglet'nin gördüğü kırmızı kart yüzünden 83’üncü dakikada 10 kişi kalan Barcelona'nın golü ise 28’inci dakikada Messi'den geldi.

Getafe, sahasında Levante'yi 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

Alena ve Kubo'nun golleri sayesinde 37 puana ulaşan Getafe, son hafta öncesi küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı.