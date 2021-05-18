AİHM’den Deniz Naki ve Amedspor kararı

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Doğan, Amedspor’un eski futbolcusu Deniz Naki ve hakem İbrahim Tokmak’ın ifade özgürlüğü ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiği yönünde karar verdi.

AİHM, üç davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkına ilişkin 6. maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Mahkeme ayrıca, ifade özgürlüğüne ilişkin Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlal edildiğini tespit etti.

Kararda Türkiye'nin Deniz Naki ve Amed Sportif kulübüne 6 bin 58 euro, manevi zarar için oyuncuya 2 bin euro, kulübe ise 6 bin euro ödenmesine hükmetti. Ayrıca Sedat Doğan ve İbrahim Tokmak'a manevi zarar için 7 bin 800 euro, ve Tokmak'a maddi zarar için 2 bin euro ödenmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Amedspor, 31 Ocak 2016 tarihinde deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 yenerek sahadan galip ayrılmış ve çeyrek finale yükselmeye hak kazanmıştı.

Oynanan müsabakanın ardından Amedspor oyuncularından Deniz Naki, sosyal medya hesabından "Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık! Böylesi zor bir dönemde halkımıza ufak da olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik! Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden ve yaralılarımıza adıyoruz armağan ediyoruz. Her bijî Azadî" mesajını paylaşmıştı.

TFF Tahkim Kurulu, bu paylaşımını "ideolojik propaganda ve sportmenliğe aykırı” bularak Deniz Naki’ye 12 resmi müsabakadan men cezası verirken, kulübü Amedspor’a ise 19 bin 500 lira para cezası kesti.

O tarihten sonra, Türkiye’deki yasalar gereği "üst mahkemeye başvuru" hakkı tıkanan Naki ve Amedspor’un avukatları, konuyu AİHM’ye taşımıştı.