İran ve Irak stratejik demiryolunun inşası için imza atacak

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Tahran ve Bağdat yönetimleri önümüzdeki hafta iki ülke arasında demiryolu kurulmasına yönelik anlaşmayı imzalayacak.

İran ve Irak’ın, demiryolunun inşasının ardından doğu ile batı arasında ulaşım köprüsü olması bekleniyor.

İran Altyapı ve Gelişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ile Irak arasındaki demiryolu projesinin stratejik bir proje olduğu kaydedilerek, projeye yatırım yapılacağını belirtildi.

İran’ın Şelamçe kentinden Irak’ın Basra kentine uzanacak demiryolunun uluslararası olduğunun kaydedildiği açıklamada, projenin bölge stratejisi açısından bir değişime neden olacağı ifade edildi. Projenin Suriye ve Akdeniz limanlarına uzanacağı vurgulandı.

Söz konusu demiryolunun Pakistan ve Çabehar Limanından ulaşım güzergahı olacağının bildirildiği açıklamada, Çin ve Asya ülkelerinden Suriye ve Doğu Akdeniz limanlarına ulaşım güzergahı olacağı ifade edildi.

Demiryolu anlaşmasının önümüzdeki hafta imzalanacağı bildirildi.

Öte yandan, İran’ın demiryolu hattı ile Akdeniz’e bağlanması hedefi Çin ve İran arasında imzalanan son mutabakat muhtırasının maddeleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın Şelamçe kenti ile Irak’ın Basra kentinden geçerek bu iki ülkeyi Suriye ve Akdeniz’e bağlayacak demiryolu hattını ‘son derece önemli bir proje’ diye niteleyerek, bu projenin bölgede büyük değişimlerin meydana gelmesine katkı sağlayacağını söylemişti.

İran’ın Abadan, Şelamce ve Hürremşehr kentlerinin demiryolu hattı için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Ruhani, “Şelamce ve Basra kentlerinin birbirine demiryolu ağı ile bağlanması konusunda Irak ile yapılan anlaşmayla bölgede büyük bir değişime tanık olacağız. İran, Irak ve Suriye’nin birbirine demiryolu ağı ile bağlanması, İran’ı büyük öneme sahip olan Akdeniz’e bağlamak için temel oluşturacak. Hükümet önümüzdeki yıllarda tamamlanacak bu projeyi siyasi ve operasyonel düzeylerde takip ediyor” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, geçtiğimiz hafta Suriye’nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın onayının ardından iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla İran'ın Halep kentinde başkonsolosluk açacağını duyurmuştu

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Esed ve Zarif görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile istişare ve koordinasyonun tüm düzeylerde sürdürülmesinin yanı sıra, başta ekonomi olmak üzere iki dost halkın ve ülkenin çıkarları lehine çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Muhtıranın ilgili maddesine göre “Çinli yatırımcılar İran’ın Keşm, Arvand Rud (Şatt’ül Arab) ve Maku serbest ticaret bölgeleri başta olmak üzere İran’da özel ve serbest ticaret bölgelerinde yatırım yapmaya teşvik edilecek” Söz konusu maddenin devamında şu hedeflere yer veriliyor:

“İran’da Isfahan-Şiraz ve Tahran-Meşhed gibi ana demiryolu hattı ile Tahran-Tebriz arası yüksek hızlı tren hatlarının inşası ve Tahran’ın kuzeyindeki otoban dahil olmak üzere otoban yapımı için Çin yatırımları İran’a çekilecek. Irak, Afganistan ve Suriye dahil olmak üzere bölge ülkelerinin yeniden yapılanmasına katılmak amacıyla üçüncü ülkelerde ortak bir sanayi veya hizmet projesi belirlenecek. Pakistan ve İran'dan Irak ile Suriye'ye doğru demiryolu koridorunun yapımına başlanacak ve ilgili projeler hayata geçirilecek.”