NATO: Irak’taki varlığımız koşullara dayalı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı sonrası NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach basın toplantısı düzenledi.

Peach, toplantının NATO 2030, NATO’nun askeri stratejik planlaması ve adaptasyonu, NATO liderliğindeki operasyonlar, misyonlar ve faaliyetlerin yanı sıra Ukrayna ve Gürcistan ile yakın ortaklığa odaklandığını açıkladı.

NATO’nun Afganistan’daki varlığı hakkında açıklama yapan Peach, “Afganistan'daki 20 yıla yakın varlığımız sayesinde, Afgan güvenlik güçlerinin kurulmasına yardımcı olduk ve ülkeleri genelinde güvenliği sağlamada liderlik ettiler. Müttefikler olarak, Afganistan ile gelecekteki ilişkilerimiz konusunda yakından istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

Müttefik Genelkurmay Başkanlarının Ukraynalı ve Gürcü meslektaşlarıyla bir araya geldiğini belirten Peach, "Rusya, Ukrayna’nın ve Gürcistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlalleri de dahil olmak üzere, sürekli bir istikrarı bozucu davranış modeli sergilemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Peach ayrıca, Askeri Komite’nin Ukrayna ve çevresindeki güvenlik durumunu ve Ukrayna'daki Silahlı Kuvvetlerin savunma reformunu da ele aldığını bildirdi.

“NATO’NUN IRAK'TAKİ VARLIĞI TERÖRİZME KARŞI MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR KATKIDIR”

Peach, Irak hükümeti ile yakın koordinasyon içinde olduklarını ve eğitim misyonuyla varlığını güçlendirdiklerini ifade ederek, “Danışmanlık, eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri artık daha fazla Irak güvenlik kurumunu ve Bağdat'ın içindeki ve dışındaki alanları kapsayacak" dedi.

NATO’nun Irak’ta varlığının koşullara dayalı olduğunu belirten Peach, “NATO’nun Irak’taki varlığı, uluslararası terörizme karşı mücadelede önemli bir katkıdır” dedi.

LOLLESGAARD: IRAK’TA MUHARİP GÜCÜMÜZ YOK

Öte yandan NATO’nun Irak Misyonu Komutanı General Michael Lollesgaard, dünkü açıklamasında, NATO’nun Irak’ta muharip gücünün olmadığını söylemişti.

Lollesgaard, Irak’taki NATO misyonunun görevinin sadece eğitim ve askeri danışmanlık olduğunu ifade etmişti.