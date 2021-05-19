Başbakan ‘Birlik ve Anayasa’ konferansına katılıyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Kürdistan Üniversitesi’nde düzenlenecek ‘Birlik ve Anayasa’ konferansına katılıyor.

Başbakan’ın konferansta bir sunum yapması bekleniyor.

Konferansa Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq’in katılacağı belirtildi.

Konferansın sonunda Neçirvan Barzani'nin 'Birlik ve Anayasa' ile ilgili görüşlerini paylaşacağı kaydedildi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin sunumu canlı olarak yayınlanacak.