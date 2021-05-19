Politika

Başbakan ‘Birlik ve Anayasa’ konferansına katılıyor

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Kürdistan Üniversitesi’nde düzenlenecek ‘Birlik ve Anayasa’ konferansına katılacak.
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Başbakan Mesrur Barzani
Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Birlik ve Anayasa Konferans

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Kürdistan Üniversitesi’nde düzenlenecek ‘Birlik ve Anayasa’ konferansına katılıyor.

Başbakan’ın konferansta bir sunum yapması bekleniyor.

Konferansa Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq’in katılacağı belirtildi.

Konferansın sonunda Neçirvan Barzani'nin 'Birlik ve Anayasa' ile ilgili görüşlerini paylaşacağı kaydedildi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin sunumu canlı olarak yayınlanacak.

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