Çalışmayanlara işe dönmeye teşvik için 1000 dolar ödenecek

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ABC News’e göre, Connecticut Valisi Demokrat Ned Lamont, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir çalışmayanları işgücüne yeniden girmeye teşvik etmek için eyaletin ‘”İşe Dönüş CT” programını açıkladı.

Connecticut Gelir Hizmetleri Departmanı tarafından yönetilen program, uzun süre işsiz kalan 10 bin Connecticut sakinine, üst üste sekiz hafta çalıştıktan sonra bir kereye mahsus bin dolarlık ikramiye verilmesini amaçlıyor.

Vali, konuya dair yaptığı açıklamada, programı “eyaletin coronavirüs salgınından kurtarılmasını en üst düzeye çıkarmak en son girişim” olarak nitelendirdi.

Eyaletin Gelir Hizmetleri Komiseri Mark D. Boughton ise, “İşe Dönüş CT girişimi, işsizlikten işgücüne geçiş için olumlu adımlar atanlara somut bir teşvik sunuyor” diye konuştu.

Program, Mart 2020 tarihli CARES Yasası ile elde edilen federal finansmanı içeren Connecticut coronavirus Yardım Fonu tarafından finanse edilecek.

Geçen ay itibariyle ABD’de işsizlik oranı yüzde 6,1 iken, bu oran salgın patlak vermeden hemen önce Şubat 2020’de yüzde 3,5 idi.