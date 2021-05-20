İthal Araplar Kürt çiftçilerin ekinlerini yakıyor

KERKÜK (K24)

Kerkük’te Kürt topraklarına dışarıdan getirilip yerleştirilen ithal Araplar, Kürt çiftçilere ait ekili tarlaları yakmaya devam ediyor.

K24’e konuşan bir Kürt çiftçi, çok kötü bir durumda olduklarını ifade ederek, “Düşman etrafımızı sarmış, diğer çiftçiler de mahsullerinin yakılması korkusuyla hasada erken başladı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde de Pirdê’nin Şanişin köyünde Kürt çiftçilere ait 23 dönümlük buğday tarlası yakılmıştı.

Tarlasının Araplar tarafından yakıldığını belirten Saman Said, “16 Ekim 2017 olaylarından bu yana durumuz kötü. Çevremizdeki her şey bizim düşmanımız. Bizi buradan çıkarmaya zorluyorlar. İthal Araplar buğday tarlamı yaktılar. İtfaiye gelene kadar bir yıl boyunca verdiğim emek birkaç dakika içerisinde boşa gitti” diye konuştu.

Kürt çiftçi Saman Said, 25 milyon dinar değerinde verim beklediğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi idaresinde dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki Kürt çiftçiler sürekli ekinlerinin yakılmasıyla karşı karşıya kalıyor.

Ekinlerinin yakılması endişesiyle, hasat zamanı olmamasına rağmen hasada başlayan çiftçilerin ürününün kalitesi de düşüyor ve istedikleri fiyata satılamıyor.

Öte yandan Şanşin köyü sakinleri de terör örgütü DAİŞ’in korkusundan köylerini boşaltmış durumda.

16 Ekim 2017de İran destekli Haşdi Şabi milisleri ve Irak ordusunun başta Kerkük olmak üzere Kürdistani bölgeleri işgaliyle birlikte Araplaştırma projesi hızlı bir şekilde yürürlüğe girdi. Irak’ın güneyinden getirilen Araplar bu bölgelere yerleştirildi.