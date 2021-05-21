DAİŞ’ten Kerkük’ün sınır köyüne havanlı saldırı

KERKÜK (K24)

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DAİŞ mensupları Kerkük’ün Hawice ilçesine bağlı Macid köyüne havan saldırısı düzenledi.

Söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Macid köyüne yapılan havan saldırısının ardından terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Dün de Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan açıklamada, Kerkük kent merkezi ve kentin güneyinde DAİŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği duyurulmuştu.

Kentin güneyindeki kırsal bölgede 3 ve kent merkezinde de 3 DAİŞ mensubunun yakalandığı aktarılmıştı.

Terör örgütü DAİŞ, 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak’ın DAİŞ’ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.