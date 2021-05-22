Diyarbakır’da yeni heykeller yerleştirildi

DİYARBAKIR (K24)

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanı kavşağında yaptırdığı heykeller kaldırılmıştı.

Söz konusu heykellerin yerine Diyarbakır Havalimanı mevkiinde bulunan Yonca Kavşağı'na çoban, çoban köpeği ve koyun heykelleri yerleştirildi.

Halay çekenler, kadayıf tepsisini gösteren adam, hasır bilezik ve karpuzun içindeki çocuk şeklinde tarif edilebilecek heykeller tepkilere neden olmuştu.

Gelen tepkiler üzerine heykeller kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şu ifadelere yer vermişti:

“Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı’nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamında; alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme sonucu maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır. Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir.”

Açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının, açıklamamız ve ulaşabildikleri kayıtlara rağmen, maketlere 4 milyon 412 bin 835 ödendiği iddiası ise yalan ve iftiradır. Bu bedel 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzere 170 bin metrekarelik alanda; drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarıdır” denilmişti.