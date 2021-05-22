Hariri: Cumhurbaşkanı Avn’ın istediği bir hükümet kurmayacağım

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Reuters’ın haberine göre, bugün parlamento oturumunda konuşan hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın ekibinin istediği şekilde bir hükümet kurmayacağını belirtti.

Hariri “Cumhurbaşkanı Avn’ın ekibinin istediği gibi veya herhangi bir siyasi grubun istediği şekilde hükümeti kurmayacağım. Çöküşü durdurmasını ve Lübnanlıları; sağlıkları, hayatları ve devletleri ile tehdit eden bir hükümet kurmayacağım” dedi.

Lübnan Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yazılan, Başbakan adayı Saad Hariri’nin ülkeyi mali krizinden kurtarabilecek bir hükümet kurmaktan aciz olduğunun ifade edildiği mektubu görüşmek üzere dün toplanmıştı.

Avn söz konusu mektubunda, “Başbakan adayının, yabancı finans kurumları, uluslararası fonlar ve bağışçı ülkelerle iletişim yeteneğine sahip bir hükümet kurmaktan aciz olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullanmıştı.

Babası Refik Hariri gibi hükümete daha önce başkanlık etmiş bir Sünni olan Hariri, Ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.