İspanya’da şampiyon Atletico Madrid
HABER MERKEZİ
La Liga’nın son haftasına lider olarak giren Atletico Madrid, Valladolid'e konuk oldu.
18’inci dakikada Oscar Plano’nun attığı golle ev sahibi Valladolid 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
57’nci dakikada Angel Correa, Atletico Madrid adına fileleri sarstı ve skorda dengeyi sağladı: 1-1.
Atletico Madrid’in yıldızı Luis Suarez, 67’nci dakikada sahne aldı ve topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçta başka gol olmayınca Atletico Madrid 3 puanın sahibi oldu ve topladığı 86 puanla ligdeki 11’inci şampiyonluğuna ulaştı.
Öte yandan zirve mücadelesi veren Real Madrid ise sahasında Villarreali son dakikalarda buduğu gollerle 2-1 yenerek puanını 84’e çıkardı. Real Madrid ligi 2’nci sırada tamamladı.
Sezonun büyük bir bölümünü rakiplerinden açık ara farkla lider götüren Atletico Madrid, son haftalara girilirken üst üste puan kayıpları yaşamış, Real Madrid ve Barcelona'yı yarışa dahil etmişti.