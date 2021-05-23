Kürdistan Bölgesi ile Hollanda’dan mültecilerle ilgili anlaşma

K24 (ERBİL)

Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasında mültecilerle ilgili bir muhtıra imzalandı.

Kürdistan Bölgesi Şehircilik ve Turizm Bakanı Sasan Awni ve Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) Temsilcisi Michael Let Akht tarafından Kürdistan Bölgesi ve Iraklı mültecilerle toplumun uyum seviyesinin yükseltilmesine dönük muhtıra imzalandı.

Başkent Erbil’de gerçekleştirilen imza atma töreninde konuşan Şehircilik ve Turizm Bakanı Sasan Awni, anlaşmanın önemine değinerek, toplumun, göçmen ve mültecilerle uyum kapasitesini iyileştirme anlaşması projesinin, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndaki İnsani Yardım ve İstikrar Ofisi tarafından finanse edildiğini söyledi.

Anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiğini kaydeden Awni, söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Kürdistan Bölgesi ve Hollanda arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiğini ve ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağını belirtti.

Kürdistan Bölgesi ve Hollanda kurumları arasında daha büyük işlerin yapılmasını umduğunu kaydeden Awni, VNG’nin daha önce MASAR ve LOGOREP programları kapsamında Kürdistan Bölgesi’ne destek olduğunu vurguladı.

Awni, VNG ile belediye çalışmalarının yanı sıra ve sosyal çalışmalarda daha önce çok projeyi hayata geçirdiklerini bildirerek, özellikle de Duhok’ta ortaklaşa önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Şehircilik ve Turizm Bakanlığı olarak imzalanan projeyi güçlü bir şekilde desteklediklerini söyleyen Awni, anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasına bağlı olduklarını ifade etti.