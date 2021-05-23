Esad’ın rakibi: Suriye’de Kürt-Arap ayrımcılığı yok

ERBİL (K24)

Suriye Anayasa Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Beşar Esad'ın yanı sıra Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei'nin adaylık başvurularını kabul etti.

K24 haber bültenine bağlanan Mahmud Ahmed Marei, Suriye’de 26 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri ve Kürt meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürtlerin Suriye halkının bir parçası olduğunu belirten Mahmud Ahmed Marei, “Suriye’de Kürt-Arap ayrımcılığı yok. Suriye'de var olan bu çeşitlilikte hiç şüphe yoktur” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki seçim programından bahseden Mahmud Ahmed Marei, şöyle devam etti:

"Elbette Suriye'deki seçimlerle ilgili ulusal meselelerin yanı sıra, vatandaşların hakları ve sorumluluklarıyla ilgili bir programım var. Düşüncelerinden ve fikirlerinden dolayı tutuklanan mahkumların serbest bırakılması, muhalefet ve yetkililerin fiilen katılacağı bir ulusal hükümetin kurulması da programımda yer alıyor. Ayrıca bir kongre düzenleyerek yetkililerle birlikte muhalefeti de dahil ederek, Suriye krizine çözüm bulmak için bir ulusal diyalog oluşturmak ve anayasayı değiştirmek için çalışacağım. Suriye’de yeni bir anayasa hazırladığımızın içerisinde Araplar, Kürtler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve herkes eşit olacak.”

Suriye’nin ilk devlet başkanının Kürt olduğunu ifade eden Marei, “Birçok Kürt Suriye’de devlet başkanı oldu. Suriye'nin ilk Devlet Başkanı olan Muhammed Ali Abid bir Kürt’tü. Fransızlara karşı ayaklanan ve Suriye için savaşan pek çok vatansever Kürt vardı. Çok sayıda Kürt Suriye'de yüksek mevkilerde bulundu. Suriye'de Araplarla Kürtler arasında bir fark yok ve hiçbir ayrımcılık olmamalı" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE AFRİN’NDEN ÇIKMALI”

Suriye’deki son gelişmeleri de değerlendiren Suriye devlet başkanı adayı, "Suriye'deki durum gün geçtikçe daha iyiye doğru gidiyor, birçok ülke büyükelçiliklerini yeniden açıyor. Türkiye Afrin, Girê Spî, Serêkaniye ve İdlib’de işgalcidir. Türkiye'nin bu bölgelerden çıkması lazım. ABD deSuriye topraklarından çıkmalıdır" dedi.

Mahmud Ahmed Marei, "Beşar Esad'a karşı şansınız nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Elbette bu karar Suriye halkının kararı, benim kararım değildir, ben sadece adayım. Suriye Arap Cumhuriyeti devlet başkanlığına ulaşmak için yarışıyorum. Suriye halkından oy almak istiyorum.”